Marsala: un’impresa esterna si occuperà della potatura degli alberi di Villa Cavallotti

Il forte vento di scirocco dello scorso aprile comportò anche la chiusura della Villa Cavallotti. Per la sua fruibilità in tutta sicurezza è stato necessario avviare una procedura di gara per affidare un incarico specifico ad un’Impresa che si occupa dei cosiddetti alberi secolari del giardino comunale di Piazza della Vittoria. Ad appalto aggiudicato, sarà effettuata la potatura dei rami pericolanti, operazione che richiede anche la presenza di un agronomo e di adeguati mezzi con operatori. Si prevede che a fine mese Villa Cavallotti possa essere riaperta al pubblico.