Aeroporto di Trapani-Birgi, luglio da oltre 163 mila passeggeri: traffico in crescita del 31%

Luglio 2026 si chiude con un risultato particolarmente positivo per l’Aeroporto di Trapani-Birgi. Secondo i dati diffusi da Airgest, nel corso del mese sono transitati 163.756 passeggeri, con un incremento del 31% rispetto a luglio 2025.

Si tratta di un dato significativo perché riguarda il mese che, tradizionalmente, rappresenta uno dei picchi dell’anno per il traffico aereo grazie alla stagione turistica. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un aumento consistente della domanda e conferma il percorso di crescita dello scalo trapanese.

Il superamento della soglia dei 160 mila passeggeri in un solo mese testimonia un rafforzamento del ruolo dell’aeroporto nel sistema dei trasporti della Sicilia occidentale. Per un territorio a forte vocazione turistica come la provincia di Trapani, il volume di traffico registrato nel mese di luglio rappresenta un indicatore della capacità dello scalo di sostenere i flussi di visitatori e di garantire collegamenti con il resto d’Italia e con diverse destinazioni europee.

Il dato diffuso da Airgest si limita al numero complessivo dei passeggeri e alla variazione percentuale rispetto allo scorso anno. Non sono stati resi noti, al momento, ulteriori dettagli relativi alla suddivisione tra traffico nazionale e internazionale, al numero dei movimenti degli aeromobili o all’andamento cumulato dei primi sette mesi del 2026.

Resta comunque evidente il trend positivo: con 163.756 passeggeri e una crescita del 31% su base annua, luglio 2026 si conferma uno dei mesi più rilevanti per l’Aeroporto di Trapani-Birgi, consolidando un percorso di espansione che sarà possibile valutare con maggiore precisione attraverso i dati complessivi dell’intera stagione estiva.