La Coppa Davis arriva al Tennis Club di Marsala il 30 e 31 agosto

La Coppa Davis arriva a Marsala. Il prestigioso trofeo, simbolo delle recenti vittorie italiane e dell’eccellenza sportiva del Paese, sarà ospitato dal Sunshine Tennis Club al termine di un percorso organizzativo durato mesi e caratterizzato da interlocuzioni con gli organismi competenti. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione per il territorio marsalese, che potrà accogliere un simbolo del tennis mondiale e offrire alla cittadinanza e ai visitatori un appuntamento di grande valore sportivo, culturale e turistico.

L’evento punta così a valorizzare l’immagine della città anche oltre i confini regionali. Il programma prevede per il 30 agosto una cerimonia inaugurale riservata alle autorità civili e sportive, agli sponsor e ai soci del Sunshine Tennis Club, durante la quale sarà presentata ufficialmente la Coppa Davis. Il giorno successivo, 31 agosto, il trofeo sarà invece esposto al pubblico con un’apertura straordinaria e gratuita. Cittadini, famiglie, giovani e appassionati avranno quindi la possibilità di ammirare da vicino uno dei trofei più prestigiosi del tennis internazionale e di vivere un’esperienza dal forte valore sportivo ed educativo. Ulteriori dettagli sull’organizzazione e sulle modalità dell’evento saranno comunicati dal Sunshine Tennis Club nei giorni precedenti la manifestazione. A promuovere l’iniziativa è il presidente del circolo, Marcello Franchino.