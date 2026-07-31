Marsala ha il nuovo ospedale di Comunità… al terzo piano del”Borsellino”. VIDEO

Ieri giornata di inaugurazioni per la sanità trapanese. Dopo Mazara – che ha visto l’apertura ufficiale della Casa di Comunità e la Terapia Intensiva dell’ospedale “Abele Ajello”, è toccato a Marsala. Nel pomeriggio taglio del nastro per il nuovo Ospedale di Comunità di Marsala, in contrada Cardilla. Si tratta della riconversione del terzo piano del presidio ospedaliero “Paolo Borsellino“, completamente ristrutturato. Contiene dieci stanze degenza, con 20 posti letto, per pazienti cronici e fragili, con bisogni sanitari a bassa intensità clinica, oltre ad ambulatori specialistici e infermieristici. Hanno partecipato all’evento, insieme al Commissario Pulvirenti, il vescovo Giurdanella, la neo sindaca di Marsala Andreana Patti, l’on. Stefano Pellegrino, il direttore sanitario Greco, il presidente dell’Ordine Mangiapane, il direttore medico dell’ospedale Gaspare Morana, quello del Distretto, Rino Ferrari e il responsabile dell’ospedale di comunità Giovanni Anastasi.

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