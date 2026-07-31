Marsala 1912: com’è diventato il quartier generale di Palazzo Halley

La conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Marsala 1912, si è svolta giorni fa nel nuovo quartier generale del Marsala 1912, Palazzo Halley, in piazza Borsellino, l’ex sede della Procura della Repubblica di Marsala. Una struttura che la società ha trasformato nel centro operativo del progetto azzurro. “È stato Di Maggio a individuare la struttura e la possibilità di acquistarla – ha spiegato Casa –. Qui abbiamo una sala stampa e una sala tv anche per lo staff, una mensa con uno chef e le stanze per i calciatori. All’ultimo piano c’è la dirigenza, mentre due piani sono dati in affitto, tra cui una struttura sanitaria che collabora con noi”. Un investimento che racconta anche il legame personale del presidente con la storia della città.

“Abbiamo fatto le corse per terminare i lavori ed essere pronti per la stagione scorsa. Quando sono venuto al nuovo Tribunale per assistere al murales di TvBoy dedicato a Falcone e Borsellino, non avrei mai pensato che oggi sarei stato nella sede in cui Paolo Borsellino ha lavorato. Ne ho parlato anche con sua figlia Fiammetta, che mi ha raccontato quegli anni a Marsala”. Il Marsala 1912 riparte dunque da una nuova casa, da una società che punta a strutturarsi e da una squadra ancora in fase di completamento. L’obiettivo dichiarato è quello di provare a riportare il calcio azzurro verso categorie e palcoscenici più importanti. Il campionato, però, dirà quanto le ambizioni della società potranno tradursi in risultati sul campo.