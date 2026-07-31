A Petrosino è “Vasco Rock Show – Emotional Tribute”

Sabato 1° agosto, alle ore 21.30, in Piazza Biscione a Petrosino, andrà in scena il “Vasco Rock Show – Emotional Tribute”, uno spettacolo dedicato alla musica e ai più grandi successi di Vasco Rossi.

Piazza Biscione si trasformerà per l’occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere il pubblico per una serata all’insegna del rock, delle emozioni e del divertimento. Lo spettacolo ripercorrerà alcuni dei brani più amati del repertorio del celebre artista italiano, coinvolgendo e facendo cantare intere generazioni. Un evento pensato per celebrare la grande musica italiana nella suggestiva cornice del mare di Petrosino e per offrire a cittadini e visitatori una nuova occasione di incontro e condivisione. L’ingresso sarà gratuito.