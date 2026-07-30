Mazara, nuova Casa di Comunità e posti letto in Terapia intensiva. VIDEO

Luca Di Noto

Mazara, nuova Casa di Comunità e posti letto in Terapia intensiva. VIDEO

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giovedì 30 Luglio 2026 - 14:38

Una mattinata dedicata al potenziamento della sanità territoriale a Mazara del Vallo, dove sono state inaugurate la nuova Casa di Comunità e i nuovi posti letto di Terapia intensiva dell’ospedale “Abele Ajello”. Si tratta di due interventi destinati a rafforzare l’offerta sanitaria del territorio. A margine delle cerimonie abbiamo raccolto le dichiarazioni del commissario straordinario dell’Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, mentre sull’inaugurazione della Terapia intensiva abbiamo intervistato anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci.

GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE

SABRINA PULVIRENTI – COMMISSARIO STRAORDINARIO ASP TRAPANI
SALVATORE QUINCI – SINDACO DI MAZARA E PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNI DI TRAPANI

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