Mazara, nuova Casa di Comunità e posti letto in Terapia intensiva. VIDEO

Una mattinata dedicata al potenziamento della sanità territoriale a Mazara del Vallo, dove sono state inaugurate la nuova Casa di Comunità e i nuovi posti letto di Terapia intensiva dell’ospedale “Abele Ajello”. Si tratta di due interventi destinati a rafforzare l’offerta sanitaria del territorio. A margine delle cerimonie abbiamo raccolto le dichiarazioni del commissario straordinario dell’Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, mentre sull’inaugurazione della Terapia intensiva abbiamo intervistato anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci.

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SABRINA PULVIRENTI – COMMISSARIO STRAORDINARIO ASP TRAPANI