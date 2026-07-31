Alcamo, arrivata la salma dell’Allieva finanziere Aurora Valenti per i funerali

È arrivata ieri ad Alcamo la salma di Aurora Valenti, la giovane di 22 anni morta lo scorso 24 luglio dopo essere precipitata da una finestra della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, nei pressi dell’Aquila. La camera ardente è stata allestita presso la Parrocchia Gesù Cristo Redentore, in via Kennedy, dove oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 16, saranno celebrati i funerali della giovane. Nel frattempo, proseguono le indagini per fare luce sulla tragedia e chiarire cosa sia realmente accaduto. Ad Alcamo, intanto, la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Aurora, profondamente colpita dalla morte della giovane. Una tragedia che ha suscitato dolore e commozione in tutta la città, dove in tanti hanno voluto manifestare la propria vicinanza ai familiari in queste ore di grande dolore. Intanto l’onorevole Ilaria Cucchi si sta interessando della vicenda in Parlamento perchè sembra che altre criticità erano state segnalate in quella Scuola della GdF.