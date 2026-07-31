Marsala, scontro duro ma corretto in aula consiliare. Si attendono le deleghe assessoriali

È stata la giornata della definitiva composizione della Giunta di Andreana Patti, quella di mercoledì 29 luglio, ma anche quella in cui a Marsala si è iniziato a capire quale potrebbe essere il clima politico dei prossimi mesi. Infatti dopo la formalità espletata nella sala del sindaco, ci si è sposati in Consiglio comunale dove c’era una seduta convocata ma è stata l’occasione per la presentazione ufficiale della giunta e l’avvio di un confronto politico. Intanto dopo settimane di attesa e di indiscrezioni, la sindaca ha completato il proprio esecutivo con le nomine di Gabriele Di Pietra, Flavio Coppola e Laura Doro, affiancando ai nuovi assessori il vice sindaco Salvatore Vullo. Gabriele Di Pietra, eletto nella lista Com-Patti, lascerà, come previsto e come dichiarato alla nostra testata, il Consiglio comunale per entrare in Giunta. Al suo posto tornerà tra i banchi Oreste Alagna. Flavio Coppola, invece, arriva in rappresentanza di ProgettiAmo Marsala, mentre Laura Doro, professionista della comunicazione e del settore turistico, sarà in rappresentanza di Marsala Civica-Sud Chiama Nord. Una scelta quest’ultima che ha attirato particolare attenzione anche per il profilo della nuova assessora, già indicata nel 2020 da Massimo Grillo nella Giunta Young. A completare l’assetto è la conferma delle indiscrezioni che volavano Salvatore Vullo nel ruolo di vice sindaco.

La sindaca Patti ha spiegato che, superate le emergenze delle prime settimane, è arrivato il momento di “normalizzare” l’amministrazione e di lavorare su un programma definito per la città. Le deleghe, però, non sono state ancora tutte assegnate. E proprio Laura Doro, nelle sue prime parole da assessora, ha lanciato un messaggio che potrebbe diventare uno dei temi della nuova amministrazione. Un’impostazione che richiama soprattutto turismo, impresa e valorizzazione delle opportunità della città. Ma ancora non sono state assegnate le deleghe assessoriali.

La seduta del Consiglio comunale si è svolta in un clima sostanzialmente sereno e senza particolari scontri politici. Il confronto non è mancato, ma i toni sono rimasti complessivamente contenuti. Da tempo non si assisteva ad un confronto anche fatto da contrapposizioni ma carico di contenuti piuttosto che di “aggressioni” verbali. L’unico vero momento di maggiore dialettica è arrivato dal confronto tra la sindaca Andreana Patti e l’ex primo cittadino Massimo Grillo. Grillo nella qualità di leader dalla minoranza (da registrare che era assente per impegni personali l’ex presidente del consiglio Enzo Sturiano) ha infatti accolto con favore la composizione dell’esecutivo, definendola una Giunta moderata e sottolineando la presenza di cinque assessori riconducibili all’area centrista, ricordando la valorizzazione di Laura Doro ed Enrico La Sala, entrambi già coinvolti nella sua esperienza amministrativa attraverso la Giunta Young. Il Momento che è apparso più denso di politica si è registrato nell’intervento dell’Udc, presente tra i banchi dell’opposizione. Una posizione che, almeno per il momento, fornisce l’immagine di un’opposizione pronta a svolgere il proprio ruolo, ma senza alimentare uno scontro frontale. “Vedrete che tra breve – ci ha detto un consigliere di maggioranza – alcuni esponenti eletti dalla minoranza diventeranno organici alle nostre posizioni “. Quindi si andrebbe verso una minore contrapposizione, più osservazione e la volontà di valutare i fatti prima di assumere posizioni nettamente conflittuali. C’è da dire che ieri nella seduta il grande assente tra i banchi dell’opposizione è stato Enzo Sturiano. L’ex Presidente del Consiglio comunale che ha lasciato il posto a Giovanni Maniscalco, si lancia spesso in interventi molto duri ed articolati contro la maggioranza. Vedremo presto visto che la seduta successiva d’Aula è prevista per la mattina di venerdì 31 prossimo.