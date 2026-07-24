Dolore ad Alcamo per la morte di Aurora Valenti, l’allieva della Finanza caduta dalla finestra

È profondo il dolore ad Alcamo per la morte di Aurora Valenti, 22 anni, giovane allieva del primo anno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, all’Aquila. La ragazza è deceduta nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo essere precipitata dalla finestra della camera nella quale alloggiava, all’interno della struttura della scuola. L’incidente si era verificato nel pomeriggio di giovedì 23 luglio. La giovane era caduta dal terzo piano di una delle palazzine della Scuola della Guardia di Finanza. Soccorsa immediatamente, era stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove i medici avevano tentato di salvarle la vita. Le gravissime conseguenze riportate nella caduta, però, non le hanno lasciato scampo.

La notizia ha suscitato profondo sgomento nella comunità di Alcamo e all’interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, dove Aurora aveva intrapreso il percorso formativo per diventare maresciallo della Guardia di Finanza. La giovane aveva da poco ricevuto le “fiamme”, il simbolo che accompagna l’ingresso nel percorso del Corpo. Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia. Il lutto ha colpito profondamente la comunità della Guardia di Finanza, che si è stretta attorno alla famiglia della giovane. Una vita spezzata a soli 22 anni e un percorso appena iniziato, interrotto da una tragedia che ha lasciato dolore e sgomento tra quanti avevano conosciuto Aurora e condiviso con lei i primi passi della sua esperienza nella Guardia di Finanza. Il cordoglio arriva dal Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri e anche dall’Università degli Studi dell’Aquila.