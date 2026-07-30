Marsala, “Riattivare la Casetta dell’Acqua di Piazza del Popolo”

Torna al centro dell’attenzione la Casetta dell’Acqua di Piazza del Popolo a Marsala. A chiedere che il servizio venga nuovamente attivato è Domenico Venuti, cittadino marsalese, che invita la nuova Amministrazione comunale a intervenire per restituire alla città una struttura che potrebbe rappresentare un servizio utile per residenti e turisti. “Desidero riportare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni la vicenda della Casetta dell’Acqua di Piazza del Popolo, un servizio pubblico utile e strategico che, dopo la sospensione dovuta all’emergenza pandemica del 2020, è stato dimenticato e lasciato del tutto inattivo durante gli anni della precedente gestione amministrativa”, afferma Venuti per cui la riattivazione dell’impianto potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per la comunità, ma anche un elemento di qualificazione dell’accoglienza turistica.

Un servizio dimenticato

“Dare nuovamente vita a questo impianto rappresenterebbe un tassello importante sotto diversi punti di vista. In un periodo segnato dai rincari e dai periodici problemi di approvvigionamento idrico, la possibilità di acquistare acqua microfiltrata, fresca o frizzante, a costi contenuti potrebbe offrire un aiuto concreto alle famiglie, incentivando allo stesso tempo una riduzione dell’utilizzo della plastica monouso”. Venuti richiama anche la posizione strategica della struttura, situata in una delle piazze che costituiscono un punto di accesso al centro storico di Marsala. “Piazza del Popolo è uno dei principali punti di ingresso al centro storico per chi visita la nostra città. Offrire ai turisti e ai cittadini la possibilità di ricaricare le proprie borracce significa rispondere a una sensibilità verso la sostenibilità ormai consolidata nelle principali destinazioni turistiche italiane ed europee. Un punto d’acqua attivo può valorizzare lo spazio pubblico, mentre un chiosco sigillato e abbandonato rischia soltanto di restituire un’immagine di incuria”.

Il modello delle casette dell’acqua

L’esperienza di altri Comuni italiani, secondo Venuti, dimostra inoltre come le “casette dell’acqua” possano diventare strumenti di sostenibilità ambientale e di risparmio per le famiglie. “In diverse realtà italiane, dalla Lombardia all’Emilia-Romagna fino alla Toscana, le reti di distributori pubblici erogano milioni di litri d’acqua ogni anno, contribuendo a ridurre il consumo di plastica e le emissioni legate alla produzione e al trasporto delle bottiglie”. Da qui l’appello alla nuova amministrazione comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti, affinché la struttura di Piazza del Popolo possa tornare presto in funzione. “Sono consapevole che i ritardi e lo stato di inattività accumulati siano il frutto delle scarse attenzioni della passata amministrazione. Oggi, però, mi rivolgo con fiducia alla nuova sindaca Andreana Patti e all’assessore competente, da poco insediati, chiedendo loro di inserire il ripristino della Casetta dell’Acqua tra le priorità dell’agenda cittadina”.

Un’opportunità per famiglie e turisti

Venuti chiede, in particolare, di avviare le verifiche necessarie per accertare le condizioni dell’impianto e procedere con gli eventuali interventi. “È necessario verificare rapidamente lo stato della struttura, procedere alla sanificazione dei condotti, al collaudo degli impianti e, se necessario, al rinnovo o alla riassegnazione della convenzione di gestione. L’obiettivo deve essere quello di restituire nel minor tempo possibile la Casetta dell’Acqua alla fruizione dei cittadini marsalesi e dei turisti”. Per Venuti, la riattivazione del servizio potrebbe rappresentare anche un segnale concreto della nuova stagione amministrativa. “Sono convinto che un cambio di passo possa essere dimostrato anche attraverso piccoli, ma significativi, interventi di cura del territorio e di promozione della sostenibilità ambientale. La Casetta dell’Acqua di Piazza del Popolo può essere uno di questi: un servizio semplice, utile alla comunità, capace di sostenere le famiglie, ridurre la plastica e offrire un’immagine più moderna e accogliente della nostra città”.