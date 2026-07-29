“Un borgo di libri ed autori” prosegue a Custonaci con Maria Attanasio

Giovedì 30 luglio alle 21.30, alla Grotta Mangiapane di Custonaci, “Un borgo di libri ed autori” – la rassegna letteraria, giunta alla sua ottava edizione, organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico con la partecipazione dell’Associazione Culturale Museo Vivente, e curata da Valentina Pipitone – ospita Maria Attanasio, poetessa e narratrice di Caltagirone, con “La rosa inversa” (Sellerio), proposto da Ottavia Piccolo al Premio Strega 2026 ed entrato nella dozzina finalista.

Il romanzo si apre all’inizio del Novecento, quando in un palazzo nobiliare di Calacte – la Caltagirone letteraria dell’autrice – viene scoperta una stanza segreta: dentro, i classici dell’Illuminismo, insegne massoniche e il manoscritto autobiografico del barone Ruggero Henares. Da lì si precipita nel Settecento: l’amicizia giovanile con Giuseppe Balsamo, futuro Cagliostro, l’espulsione dei Gesuiti dalla Sicilia, la fondazione di una loggia dove si discute di uguaglianza e libertà mentre in Francia monta la Rivoluzione. Attanasio usa il passato per parlare del presente: della partita, mai chiusa, tra chi vuole cambiare il mondo e chi vuole riportarlo indietro. Ingresso libero. Dialoga con l’autrice Valentina Pipitone. La rassegna è inserita nella Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani e ha il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Comune di Custonaci, e il sostegno di una rete di partner del territorio.