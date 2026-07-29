Al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo i concerti di Stadio e Incudine

Il cartellone degli spettacoli della 29ª edizione del Cous Cous Fest, in programma a San Vito Lo Capo dal 18 al 27 settembre 2026, aggiunge due spettacoli: Mario Incudine, atteso martedì 22 settembre alle ore 22, e gli Stadio, protagonisti venerdì 25 settembre alle ore 22. Con queste nuove conferme il Cous Cous Fest rafforza la propria proposta artistica, affiancando ai grandi eventi gastronomici e culturali un programma musicale capace di parlare a pubblici diversi.

Gli Stadio: quarant’anni di grandi successi

Venerdì 25 settembre, alle ore 22, saliranno sul palco gli Stadio, una delle band più amate e longeve della musica italiana. Il gruppo guidato da Gaetano Curreri, insieme a Roberto Drovandi e Andrea Fornili, porterà a San Vito Lo Capo lo spettacolo “Io sono le mie canzoni”, un viaggio attraverso il repertorio che ha segnato oltre quarant’anni di carriera. Da Ballando al buio a Un giorno mi dirai, passando per i tanti successi che hanno accompagnato intere generazioni, il concerto sarà un’occasione per rivivere alcune delle pagine più belle della musica italiana, tra emozioni, ricordi e nuove interpretazioni.

Mario Incudine

Mario Incudine in concerto martedì 22 settembre

Martedì 22 settembre, alle ore 22, sarà invece la volta di Mario Incudine, tra gli artisti più autorevoli della scena musicale e teatrale italiana. Cantautore, attore e interprete raffinato, Incudine porterà sul palco del Cous Cous Fest uno spettacolo che intreccia musica d’autore, tradizione popolare e sonorità contemporanee, raccontando la Sicilia e il Mediterraneo attraverso storie, parole e ritmi coinvolgenti. La sua presenza arricchisce il programma culturale del festival con una proposta artistica capace di coniugare identità, innovazione e dialogo tra i popoli, valori che da sempre caratterizzano il Cous Cous Fest.

Un cartellone sempre più ricco

Le nuove conferme si aggiungono ai concerti già annunciati di Sal Da Vinci, che inaugurerà il programma musicale venerdì 18 settembre, e di Ditonellapiaga, attesa sabato 26 settembre, completando un calendario che porterà a San Vito Lo Capo alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana.

Il festival

La 29ª edizione del Cous Cous Fest si svolgerà dal 18 al 27 settembre 2026 a San Vito Lo Capo con dieci giorni di eventi gratuiti tra concerti, incontri culturali, cooking show e il Bia Couscous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous. Un appuntamento che continua a promuovere il dialogo tra i popoli attraverso la gastronomia, la musica e la cultura, confermandosi uno dei festival più rappresentativi del Mediterraneo. La rassegna è prodotta dall’agenzia Feedback in partnership con il Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno dei main sponsor Bia cous cous e Conad.