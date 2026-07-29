Pantelleria: bagnante finisce su uno scoglio, la Guardia Costiera lo soccorre

Nella tarda mattinata di ieri, la Guardia Costiera ha portato a termine con successo un’articolata e complessa operazione di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) a favore di un uomo rimasto immobilizzato su uno scoglio a seguito di una caduta, in balia del moto ondoso ed in imminente pericolo di vita.

Intorno alle ore 12, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Pantelleria ha infatti attivato la catena del soccorso in mare a seguito di una segnalazione in merito a un bagnante infortunatosi scivolando accidentalmente sugli scogli in località Punta Gattara dell’isola di Pantelleria

Immediatamente è stato disposto l’intervento della dipendente Motovedetta SAR CP 330 che si trovava già in zona per attività di vigilanza in mare, e del battello costiero GC B110.

Sul posto è contestualmente sopraggiunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco che ha fornito una preziosa assistenza tattica e supporto logistico dalle alture sovrastanti. Le complesse operazioni di recupero dell’infortunato, possibili solo via mare a causa della conformazione della scogliera, sono state ulteriormente complicate dalle condizioni meteomarine in atto (intenso vento da nord-ovest, onde di circa 1,5 m e forte risacca a ridosso della scogliera) e dai bassi fondali con scogli affioranti che caratterizzano l’area dove l’evento si è verificato.

Pertanto è stato necessario suddividere l’intervento in più fasi distinte: dapprima si è proceduto ad avvicinarsi il più possibile alla costa con il battello costiero. Successivamente, un militare della Guardia Costiera ha raggiunto il malcapitato e, con l’ausilio del personale dei Vigili del Fuoco, si è provveduto a immobilizzare l’uomo (visibilmente turbato e con evidenti segni di traumi sul corpo), su una barella rigida galleggiante. La barella è stata poi trasferita sul battello e infine trasbordata sulla Motovedetta CP 330, ritenuta la piattaforma più stabile e sicura per consentire il rapido rientro in porto dell’infortunato.

Infine il ferito è stato portato, intorno alle ore 13.20, presso il molo Wojtyla del porto di Pantelleria, dove ad attenderlo era già presente un’autoambulanza con personale sanitario del 118 che ha provveduto a prestarle le prime cure in vista del successivo trasferimento in ospedale.