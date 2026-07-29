Laura Doro: “Marsala ha un potenziale enorme” VIDEO

Tra le principali novità della nuova Giunta comunale di Marsala c’è senz’altro Laura Doro. Quarantuno anni, professionista del mondo della comunicazione, viene dal mondo dell’impresa, occupandosi principalmente di turismo.

Doro Arini Gandolfo

Nel 2020 era stata indicata dal sindaco Massimo Grillo nella Giunta Young, così come l’altro assessore della Giunta Patti, Enrico La Sala. Di fatto, tuttavia, si tratta della sua prima esperienza con la pubblica amministrazione. Politicamente, è considerata espressione del gruppo Marsala Civica – Sud Chiama Nord. Accanto a lei, in questa esperienza, i dirigenti del movimento civico, Gandolfo e Arini.

In attesa dell’assegnazione delle deleghe da parte della sindaca Andreana Patti, l’assessora Doro si dichiara pronta a lavorare con energia ed entusiasmo. “Marsala ha un potenziale enorme – afferma – ancora da sviluppare”.

LE PRIME PAROLE DELL’ASSESSORA LAURA DORO

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