Grillo e Liberi: “Bene una giunta di centrodestra moderata con PD e AVS”

Dopo la nomina dei tre assessori che completano la Giunta di Andreana Patti, e del vice sindaco, arrivano i “complimenti” dell’ex sindaco Massimo Grillo e del suo movimento Liberi, con l’aggiunta di piccata stoccata: “La composizione dell’esecutivo, con cinque assessori espressione dell’area politica moderata e di centrodestra e con la presenza di Anna Caliò e Daniele Nuccio, indicati rispettivamente dal Partito Democratico e dai Verdi, rappresenta un quadro plurale che auspico sinceramente possa tradursi in una guida amministrativa concreta, equilibrata e sempre orientata all’interesse della città”. Si ricorda infatti che la dottoressa Caliò è espressione del PD e Nuccio di AVS – Alleanza Verdi Sinistra.

Da ex sindaco, dichiara Massimo Grillo: “Desidero in particolare salutare con soddisfazione la scelta di valorizzare due giovani amministratori quali Laura Doro ed Enrico La Sala, che avevo nominato nella Giunta Young durante la mia esperienza amministrativa. La loro nomina costituisce un segnale importante: investire sulle nuove generazioni è una scelta che rafforza le istituzioni e offre alla città energie positive per affrontare le sfide del presente e costruire il futuro“. Il movimento, nel rispetto dei ruoli e con spirito costruttivo, auspica che la nuova Amministrazione possa operare nella continuità e visione dei progetti già avviati “… e che meritano particolare attenzione perché hanno già trasformato marsala in una città moderna ed accogliente. Adesso occorre essere consequenziali con una politica capace di unire, decidere e produrre risultati”.