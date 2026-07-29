Marsala: nuovi assessori Di Pietra, Coppola e Doro

Sono stati annunciati questa mattina i tre nuovi assessori che completeranno la Giunta di Andreana Patti. Ieri sera i primi nomi sono stati fatti, ma fino all’ultimo un nome era in ballo. Entra in Giunta Gabriele Di Pietra, eletto in Com-Patti, che quindi dovrà lasciare il Consiglio comunale così come vuole la sindaca. Nelle scorse ore ruotava il nome di Oreste Alagna, che però con le probabili dimissioni di Di Pietra dall’Aula, entrerebbe in Giunta come primo dei non eletti. Non sarà in Giunta uno dei papabili sino all’ultimo minuto, ovvero Piergiorgio Giacalone. L’esponente di ProgettiAmo Marsala resta in Consiglio comunale mentre arriva Flavio Coppola che era il primo dei non eletti dello stesso movimento politico fondato da Paolo Ruggieri. Il terzo nome doveva essere quello di una donna, così come previsto dalla legge. In quota Marsala Civica – la lista di Michele Gandolfo – arriva un pò a sorpresa Laura Doro, professionista enogastronomica, Marsala Wine Specialist delle Cantine Martinez.

Il vice sindaco, come era nell’aria, è l’assessore ed ex generale Salvatore Vullo.