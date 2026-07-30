Antonino Contiliano tra gli autori dell’antologia “Altri scribi – moderni/contemporanei”

Il poeta marsalese Antonino Contiliano è stato antologizzato nel volume Altri Scribi – moderni/contemporanei, appena pubblicato a Roma da Fermenti e curato da Stefano Lanuzza, saggista e critico letterario fiorentina di origini siciliane.

Il libro è un’opera multidisciplinare, tra il saggio di letteratura comparata e l’antologia critica, e raccoglie autori canonizzati del ‘900 (come Fenoglio, Levi, Pasolini, D’Arrigo e Camilleri), fino ad arrivare alla ricognizione di scritture ‘altre’ e agli autori moderni e contemporanei irregolari e sperimentali, spesso trascurati dalle storiografie ufficiali, e da sempre al centro degli interessi critici e saggistici del curatore.

Lanuzza dedica alla poesia di Contiliano un puntuale ritratto critico, soffermandosi sulla vocazione “disarticolata” e “plurisemantica” dei testi dell’autore lilibetano che – in tutta la sua ormai ultraquarantennale produzione poetica, da Il flauto del fauno del 1981 fino al recente Sparse disarmoniche del 2022 – ha affiancato alla incessante sperimentazione linguistica affianca un forte e imprescindibile impegno politico e civile, in aperta polemica con certo spontaneismo e intrattenimento lirico all’insegna della “comprensibilità superficiale, scontata e acquiescente” di molta poesia ‘facile’ oggi in circolazione. La poesia, per Contiliano, continua a essere una forma essenziale di resistenza e di responsabilità, oltre che di riflessione speculativa, come si evince anche nella recente raccolta di saggi Uso dell’arte e della poesia, pubblicata dall’autore marsalese nel 2024, e citata da Lanuzza nelle sue pagine. Come scrive infatti lo stesso Lanuzza in Altri scribi: “Contiliano coniuga il poetare con un insofferente, esasperato e assillante pensare”.