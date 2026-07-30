Marsala, ok di Futuro Nazionale alla rimozione delle panchine in piazza Matteotti

Il Comitato 1331 di Marsala di Futuro Nazionale esprime il proprio sostegno alla decisione dell’Amministrazione Patti di rimuovere le panchine da Piazza Giacomo Matteotti.

“Siamo consapevoli che la rimozione delle panchine non rappresenti una soluzione definitiva alle problematiche sociali e di ordine pubblico che interessano la zona – scrive il comitato 1331 di FN -. Tuttavia, riteniamo che si tratti di un intervento utile a limitare una situazione che, nel tempo, aveva reso la piazza meno fruibile per famiglie, anziani e cittadini”.

Per i sostenitori del partito di Vannacci, “quanto accaduto dopo la rimozione, con il danneggiamento dei vasi collocati in sostituzione delle panchine, episodio attribuito dalle autorità a una persona immigrata, dimostra come il problema non fosse rappresentato dall’arredo urbano, ma dai comportamenti di chi non rispetta i beni pubblici e la convivenza civile”.

“La sicurezza e il decoro urbano sono diritti di tutti – prosegue la nota – e costituiscono il presupposto per una città accogliente e vivibile. Proprio per questo riteniamo che ogni intervento volto a restituire gli spazi pubblici ai cittadini debba essere accompagnato da un costante controllo del territorio, dall’applicazione delle norme e da politiche capaci di prevenire situazioni di degrado. Futuro Nazionale – Comitato 1331 di Marsala auspica che questo rappresenti il primo passo di un più ampio progetto di riqualificazione e di presidio della città, affinché Piazza Matteotti torni a essere un luogo di incontro, socialità e serenità per tutti i marsalesi”.