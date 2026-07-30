Successi per la Star Cycling Lab in attesa del Trofeo dei Fenici a Marsala

È un periodo d’oro per la Star Cycling Lab, protagonista di un calendario ciclistico ricco di appuntamenti, successi e importanti eventi organizzati sul territorio siciliano. Il team festeggia la straordinaria vittoria assoluta di Ninni Stella al Festival del Ciclismo e si prepara ora a vivere da protagonista il prossimo appuntamento, il Trofeo dei Fenici, in programma a Marsala. Nelle scorse settimane, Avola è stata teatro di due manifestazioni dedicate ai più giovani, organizzate da Dario Sessa: il Trofeo dell’Aquilone, gara su strada con oltre 120 partecipanti, e il Trofeo Sentiero della Gentilezza, competizione di short track in mountain bike che ha coinvolto più di 30 atleti. Circa 150 bambini hanno animato strade e sentieri della città, con i giovani talenti della Star Cycling Lab capaci di conquistare numerosi piazzamenti sui podi delle rispettive categorie.

Il momento più esaltante è arrivato al Festival del Ciclismo, dove il team ha schierato atleti di tutte le categorie. Tra i risultati più significativi, il quarto posto di Francesco Stabile e il terzo gradino del podio conquistato da Tancredi Stella. A brillare su tutti è stato però Ninni Stella, autore di una prova magistrale che gli è valsa la vittoria assoluta e la maglia di Campione Regionale. L’atleta ha percorso i 16,5 chilometri del tracciato in 23 minuti e 30 secondi, alla media di 41,5 km/h. Ora l’attenzione si sposta su Marsala, sede operativa del team, dove fervono i preparativi per il Trofeo dei Fenici. Sotto la guida del presidente Francesco Stella, dirigenza e staff sono al lavoro per organizzare una competizione regionale che vedrà sfidarsi le categorie Master e Agonisti, con la Star Cycling Lab pronta a essere protagonista dentro e fuori dal percorso.