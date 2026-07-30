Gli studenti del Liceo Ruggieri portano in scena “Vadovia” all’Arena Don Bosco di Marsala

Giovedì 6 agosto, a partire dalle 21.15, gli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” porteranno in scena lo spettacolo “Vadovia”, presso l’Arena Don Bosco di Marsala. La regia e la drammaturgia sono di Gianfranco Manzo e Andrea Scaturro, curatori del laboratorio teatrale.

Protagonisti di Vadovia sono gli studenti del laboratorio teatrale del liceo scientifico “P. Ruggieri”: Grace Avanesov, Valerio Barraco, Marta Buffa, Giada D’Ascari, Sara Di Prima, Roberta Duci, Miriam Giacalone, Giada Greco, Alessandro Guirreri, Luca Licari, Emanuele Mangone, Erika Marino, Benedetto Messana, Giulia Pantaleo, Stefano Parrinello, Adriana Patti, Alberto Pipitone, Federica Rallo, Sofia Sammartano, Lucrezia Sammartano, Miriam Spedale, Marta Titone.

NOTA DI REGIA

Un gruppo di giovani sta organizzando una protesta che sia memorabile. L’obiettivo al centro di tale azione sembra chiaro e ambizioso; ossia la lotta contro: un sistema di potere oppressivo, la corruzione delle istituzioni e un contratto sociale le cui clausole rescissorie si rivelano subdole.

Sui metodi più efficaci da perseguire, invece, non vi è comunanza di vedute. Cosa è più utile alla causa? Fare i duri e puri, o essere maggiormente dialoganti? Condurre una battaglia prevedibile ma inflessibile, o studiare azioni sorprendenti e disorientanti? Il ventaglio delle proposte è ampio e va dagli slogan più consunti fino alla satira più corrosiva.

Lo spirito della contestazione che anima il gruppo, la voglia di infrangere le regole e il bisogno di sfidare i tabù ben presto investono la sfera intima dei protagonisti; si riflette, dunque, sulla realizzazione dei propri sogni, sul dilemma eterno se sia meglio andare o restare, sul sottile confine che separa la rassicurante solitudine della propria cameretta dal caos appena fuori la porta. In ultima analisi: la ricerca del proprio posto nel mondo.

Ma cosa c’è di più politico della ricerca del proprio posto nel mondo? Un mondo i cui i posti rispettino tre condizioni sostanziali: essere comodi per noi, non recare fastidio agli altri ed essere sufficienti per tutti.

IL VIDEO PROMO DELLO SPETTACOLO