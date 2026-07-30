La Marsala Doc alla conquista del Gran Sasso e fino a Gibellina

Gli atleti della Polisportiva Marsala Doc sono stati impegnati su più fronti. Il veterano Michele D’Errico, che prima alla “6 ore” e poi alla “50 km del Gran Sasso” continua a primeggiare nella sua categoria d’età; secondo le classifiche stilate dalla Iuta Italia, la federazione degli ultramaratoneti, emerge che proprio D’Errico con il tempo di 9 ore, 50 minuti e 24 secondi, è il detentore del record italiano della 100 km categoria SM70. Al Centro Coni di Castelnovo ne’ Monti (RE) Thierry Maximilien Morgana ha partecipato ai Campionati italiani di atletica leggera riservati ai sordi (FSSI) giungendo secondo nei 100 metri, primo nella 4X100 e 3° nei 1500 metri.

Nel centro storico di Salemi ed a Gibellina altre gare, tappe della XXIII edizione del Circuito Biorace. A Salemi si è disputata la 14° edizione del Trofeo “Pani e Altari” Memorial “Giuseppe Ingrassia”, mentre a Gibellina si è corsa la “Amanetta Contemporary Run”; in entrambe le gare, rispettivamente di 7 e 6 km, diversi atleti della società marsalese presieduta da Filippo Struppa sono riusciti a salire sul podio, a Salemi, Salvatore Bertolino è arrivato 9° assoluto e 4° nella categoria SM. A seguire hanno tagliato il traguardo Antonio Ferracane, 3° nella SM35, Aleandro Marino, Thierry Maximilien Morgana, Antonio Pizzo, 3° nella SM65, Francesco Croce, Mimmo Ottoveggio, Rosario Amato, Salvatore Bevilacqua, Gianluca Gimondo. A Gibellina invece Salvatore Bertolino 3° assoluto e secondi di categoria Francesco Croce (SM60) e Antonio Pizzo (SM65).