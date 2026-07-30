Cinema Sotto le Stelle: a Marsala il cartellone dei film a San Pietro

Dopo la manifestazione di interesse del Comune, che ha richiesto una tempistica più lunga per approntare il cartellone, anche da un punto di vista tecnico-burocratico, è stato stilato l’elenco dei film in proiezione al Complesso San Pietro per la rassegna tradizionale “Cinema Sotto le Stelle”. Alcuni film avranno un costo di 3,50 euro perchè rientrano nel programma nazionale “Cinema Revolution” che riguarda i film già proiettati nel corso della stagione cinematografica, altri costano 5 euro, altri ancora 8 se sono prime visioni. Qui l’elenco: