La stagione estiva 2026 fa registrare numeri in crescita per i collegamenti marittimi con le isole minori siciliane, ma dietro l’aumento dei passeggeri resta aperto il tema della qualità e dell’affidabilità dei trasporti, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso e quando le condizioni meteomarine mettono a dura prova la continuità dei collegamenti. A tracciare un primo bilancio è Liberty Lines, che ha rilevato un andamento positivo del traffico rispetto allo stesso periodo del 2025. Considerando i dati a partire dal primo maggio, le isole Egadi registrano un incremento del 12,9% dei passeggeri trasportati, mentre la crescita è del 4,8% per le Eolie, del 17% per le Pelagie e del 5,8% per Ustica. In aumento, seppur in misura più contenuta, anche i passeggeri dello Stretto di Messina, con un +1%.

Criticità da superare

Numeri che testimoniano una domanda sempre più forte verso le isole minori, ma che allo stesso tempo riaccendono i riflettori sulle criticità strutturali del sistema dei trasporti marittimi. Per residenti, pendolari e turisti, infatti, la possibilità di raggiungere le isole non può dipendere soltanto dalla crescita dell’offerta, ma anche dalla continuità e dalla regolarità dei collegamenti, dalla capacità di affrontare i picchi della stagione estiva e dalla tenuta del servizio in presenza di condizioni meteo avverse. Sia i comuni costieri sia le Isole Egadi infatti, chiedono una serie di interventi. Recentemente ad esempio, l’installazione di pensiline per imbarcarsi senza attendere sotto il sole a 40° in estate.

Il completamento dell’ammodernamento flotte

Proprio sul fronte dell’offerta, Liberty Lines sottolinea gli investimenti realizzati negli ultimi mesi. La compagnia ha completato nell’aprile 2026 il programma di ammodernamento della flotta con l’entrata in servizio della “Ettore Morace”, ultima delle nove nuove unità ibride di ultima generazione introdotte. Le nuove imbarcazioni, con una capacità di 251 passeggeri, consentono di aumentare i posti disponibili rispetto alle unità precedenti e, secondo quanto riferito dalla compagnia, superano sia gli standard previsti dai contratti di servizio pubblico sia la capacità delle navi precedentemente impiegate, oggi cedute ad altri operatori. Nel complesso, la capacità della flotta è cresciuta di oltre il 36%. Un incremento che punta a rispondere alla domanda nei periodi di maggiore affluenza, quando il rischio di sovraffollamento e di difficoltà negli spostamenti diventa particolarmente evidente.

La crescita dei passeggeri rappresenta dunque un segnale positivo per il comparto turistico e per l’economia delle isole, ma pone anche una sfida alle istituzioni e agli operatori: trasformare l’aumento della domanda in un sistema di collegamenti realmente stabile, capillare e adeguato alle esigenze di chi vive sulle isole tutto l’anno e di chi le raggiunge durante la stagione estiva. Per Egadi, Eolie, Pelagie e Ustica, la questione dei trasporti marittimi resta infatti uno dei nodi centrali per garantire accessibilità, continuità territoriale e sviluppo. Crescono i passeggeri, aumentano le capacità delle flotte, ma la vera sfida resta quella di assicurare che le isole non siano penalizzate proprio nei momenti in cui la domanda di mobilità raggiunge il suo massimo.