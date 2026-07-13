Egadi, “Pensiline subito agli imbarchi degli aliscafi”

Un intervento ritenuto tanto semplice quanto indispensabile per migliorare la qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti a residenti e turisti. È la richiesta avanzata da Forza Italia Egadi, che sollecita le istituzioni competenti a procedere con urgenza alla realizzazione di pensiline nelle aree di imbarco degli aliscafi dei porti di Trapani, Favignana, Levanzo e Marettimo. Nel pieno della stagione estiva, il movimento politico evidenzia come migliaia di passeggeri siano quotidianamente costretti ad attendere le operazioni di imbarco senza alcuna protezione dal sole o dalle intemperie, una condizione che, secondo Forza Italia Egadi, non rispecchia gli standard di accoglienza che un territorio a forte vocazione turistica dovrebbe garantire.

“L’installazione di pensiline funzionali e adeguate – sottolinea il movimento – rappresenta un intervento concreto, di immediata utilità e non più procrastinabile, capace di migliorare sensibilmente il comfort dei viaggiatori e l’immagine complessiva del sistema portuale”. Particolare attenzione viene rivolta al porto di Trapani, principale porta d’accesso all’arcipelago e crocevia strategico dei collegamenti marittimi con le Egadi. Un’infrastruttura che, secondo Forza Italia, costituisce il primo impatto con il territorio per migliaia di visitatori ogni anno e che, proprio per questo, dovrebbe offrire condizioni di attesa adeguate, decorose e in linea con l’importanza del ruolo che riveste. Da qui l’invito agli enti competenti ad aprire quanto prima un tavolo tecnico-operativo finalizzato alla progettazione e alla realizzazione delle strutture, nell’interesse della collettività e dello sviluppo turistico dell’arcipelago.

“Continueremo a sostenere proposte concrete e realizzabili – afferma il segretario comunale di Forza Italia Egadi, Gaspare Ernandez – perché il miglioramento dei servizi rappresenta un elemento fondamentale per la valorizzazione delle nostre isole e per offrire un’accoglienza all’altezza delle aspettative di cittadini e visitatori”.