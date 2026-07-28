Marsala: l’Udc propone l’installazione di bandierine nazionali nei siti turistici

E se Marsala diventasse una piccola “ONU” a cielo aperto? È la proposta, dal tono simbolico ma anche decorativo, avanzata da due esponenti lilybetani. I consiglieri comunali dell’Udc infatti, Pino Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo, con una nota avanzano una proposta indirizzandola alla sindaca del Comune di Marsala Andreana Patti. “Visto il delicato momento internazionale, proponiamo di installare più bandiere possibili di varie nazioni da collocare nei siti turistici che offre la città. E’ un fatto oltre che decorativo, di forte segnale di pace e di accoglienza per i tanti turisti di oltre confine che scelgono di visitare la nostra città”. Secondo i consiglieri, i siti da individuare potrebbero essere per l’installazione delle bandierine, Porta Nuova, Piazza Unità d’Italia (l’area del Monumento ai Mille) e Piazza Francesco Pizzo (ex Inam).