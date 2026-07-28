Mazara punta sul digitale: nasce per segnalare i disservizi al Comune

Dalle buche per strada all’illuminazione pubblica, passando per verde urbano, rifiuti, degrado o altri disservizi. Finalmente le segnalazioni al Comune di Mazara del Vallo potranno passare attraverso un nuovo sistema digitale che punta a rendere più semplice il dialogo tra cittadini e amministrazione e, soprattutto, a garantire una gestione più rapida e trasparente delle richieste. Il nuovo Servizio Segnalazioni, integrato nell’App Municipium e accessibile anche dal sito istituzionale del Comune, è stato presentato al Civic Center dall’assessore a Innovazione e Smart City Gianfranco Casale e dall’ingegnere gestionale Riccardo Cangelosi. L’obiettivo è di superare una gestione frammentata delle comunicazioni con l’ente, convogliando tutte le segnalazioni in un unico sistema capace di indirizzarle direttamente agli uffici competenti. “Abbiamo attivato il nuovo sistema digitale di segnalazione dei disservizi – spiega l’assessore Casale – integrando lo strumento già esistente in un processo strutturato, orientato a garantire maggiore vicinanza al cittadino, trasparenza, imparzialità, raccolta dati, rapidità di risposta ed evidenza dell’intervento”.

Non si tratta soltanto di un nuovo canale di comunicazione, ma di un modello organizzativo che punta anche a migliorare il monitoraggio delle criticità presenti sul territorio e a rendere più efficiente il lavoro degli uffici comunali. Dal punto di vista operativo il funzionamento è semplice. Come illustrato dall’ingegnere Cangelosi, il cittadino può inviare una segnalazione direttamente dal sito istituzionale del Comune, sia da computer che da smartphone, accedendo all’apposita sezione presente in homepage. In alternativa è possibile utilizzare l’App Municipium, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. Una volta inviata, la segnalazione viene inoltrata direttamente al personale competente, evitando passaggi intermedi e consentendo all’utente di ricevere un numero identificativo che permetterà di tracciare la pratica. L’Amministrazione ha invitato i cittadini a preferire questa modalità digitale, che dovrebbe consentire una gestione più ordinata delle richieste e una migliore programmazione degli interventi. Per chi invece non disponesse di strumenti informatici o incontrasse difficoltà nell’utilizzo delle piattaforme online, resta comunque attivo il supporto dell’URP, che assisterà gli utenti nella compilazione e nell’invio delle segnalazioni.

L’ufficio è aperto il lunedì e il mercoledì, dalle 9 alle 13. L’Amministrazione diffonderà inoltre un video tutorial per spiegare passo dopo passo il funzionamento del nuovo servizio e favorirne l’utilizzo da parte della cittadinanza. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali avviato negli ultimi anni e che rappresenta un ulteriore tassello del progetto di Smart City portato avanti dall’assessore Casale, con l’obiettivo di rendere più diretto e trasparente il rapporto tra cittadini ed ente, ma anche più programmabili e immediati gli interventi di risoluzione da parte degli uffici competenti.