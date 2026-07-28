Esodo di Agosto, ecco il calendario con i bollini di traffico

Agosto è alle porte e milioni di italiani si preparano a mettersi in viaggio: ma quali saranno i giorni più critici sulle strade e autostrade italiane? In previsione dell’incremento del traffico sull’intera rete viaria nazionale legato alle partenze per i periodi di vacanza già a partire da sabato 1° agosto, Viabilità Italia ha emesso il calendario con i bollini di traffico – che di seguito si riporta – ed inviti alla prudenza, perché quanti si mettano in viaggio adottino comportamenti di guida corretti e sicuri. La Polizia Stradale e le Forze dell’Ordine hanno incrementato il numero delle pattuglie per la vigilanza nelle giornate maggiormente interessate dagli spostamenti lungo la viabilità autostradale ed extraurbana principale da e per le aree a vocazione turistica. Gli enti proprietari e concessionari stradali hanno potenziato i presidi per l’assistenza ai viaggiatori, per garantire la massima sicurezza e le migliori condizioni di circolazione. Le informazioni sulle condizioni di traffico sono disponibili sui canali del C.C.I.S.S. ( numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e http://mobile.cciss.it ), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione VAI o telefonare al numero unico 800.841.148. Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it

https://www.poliziadistato.it/statics/55/comunicato-stampa-viabilita-italia-del-22-luglio-2026—esodo-estivo.pdf