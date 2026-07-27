Marsala: un nuovo simbolo compare in centro, lo scudo tedesco

Giorni fa abbiamo parlato di una scritta comparsa in una via del centro storico di Marsala, in particolare nella via Vivona, stradina che collega la via della Gangia, accanto al Palazzo VII Aprile, a Piazza Sant’Antonino. Una scritta fatta con lo spray alquanto inquietante e che si presta a significati diversi. Abbiamo provato a spiegare (QUI) cosa significa la strana scritta “A ferro e fuoco il centro storico” con accanto il numero “trentaquattro”. Adesso un altro simbolo dello stesso genere è comparso in via Abele Damiani, vicino all’intersezione con via Garibaldi: alla preesistente scritta sul muro “Stand with Iran” (solidarietà all’Iran), è comparso, in basso, un simbolo che somiglia allo scudo tedesco ma rovesciato, con il rosso in alto anzichè in basso e ancora il numero 34, questa volta scritto a numero. Lo scudo tedesco ha vari significati. Oggi ha un’aquila, simbolo del paese. Ma non sempre è stato così, potrebbe avere anche richiami militari. Riguardo al numero 34, ci sono varie altre ipotesi rispetto alla prima, relativamente alla scritta di via Vivona. Fa paura pensare che eventualmente potrebbe essere associano all’anno 1934 quando Hitler consolidò il suo potere assoluto in Germania nella “Notte dei lunghi coltelli” e l’assunzione del titolo di Führer del regime nazista. Non vogliamo neanche pensarlo.

Ma, al di là dell’individuazione del o dei responsabili, una bella ‘passata’ di colore per eliminare queste scritte, potrebbe essere una soluzione.