Stagnone Fest a Marsala, modifiche alla circolazione veicolare

Il 25 e il 26 luglio si terrà a Marsala la manifestazione “Stagnone Fest”. Il luogo di svolgimento è contrada Birgi Vecchi (presso Baglio Abele), con diverse attività e spettacoli che richiameranno cittadini e visitatori in quell’area. Al riguardo, la Polizia Municipale ha disposto – nelle suddette giornate – modifiche alla circolazione veicolare/sosta, come di seguito riportato:

Chiusura al transito veicolare – dalle ore 15:00 alle ore 03:00 del giorno successivo – del tratto di via Baia dei Fenici (lungo il litorale dello Stagnone), tra l’intersezione con via Pantaleo e l’intersezione via Torre Sances (in via Santa Maria). Il transito veicolare sarà consentito fino all’Isolato dei Moziesi da un lato, e fino a vicolo Baglio Maltese n. 181 dall’altro lato. Il divieto di sosta sarà vigente nell’arco delle due giornate in più punti dell’area interessata all’evento.