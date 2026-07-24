Panchine Porta Mazara, Patti: “Ricordo al PD che ha un’assessora che condivide la riqualificazione”

La rimozione delle panchine di Piazza Matteotti-Porta Mazara, ha portato a malumori nella politica marsalese e all’interno della maggioranza della sindaca Andreana Patti. Se da un lato plaude all’iniziativa il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Lele Pugliese, dall’altro forti perplessità sulla rimozione delle panchine e la collocazione dei vasi con le piante, sono state manifestate dal PD. Per la segretaria del Pd Linda Licari “…sradicare l’arredo urbano per evitare il fenomeno del bivacco rappresenta una scorciatoia punitiva e un atto di resa culturale e sociale”, ha detto. Per il vero già le foriere sono state rimosse dopo che un ragazzo straniero le ha buttate tutte per terra.

L’intervento di Grillo

Anche l’ex sindaco Massimo Grillo è intervenuto: “Episodi come questo pongono alcune semplici domande: possiamo realisticamente pensare che dei vasi in plastica, sulla cui gradevolezza estetica preferisco sorvolare, abbiano un qualche effetto deterrente per chi intende sedersi e stazionare in quei luoghi? O rischiano addirittura di diventare un’arma impropria? La risposta ai problemi di sicurezza e di decoro può essere soltanto quella di affidarci ad azioni improvvisate come togliere le panchine?“. Lo stesso ex sindaco che però aveva fatto un’ordinanza anti-bivacco proprio a Porta Mazara che però non ha avuto, neppure questa, i risultati sperati.

La sindaca: “Riqualifichiamo, non limitiamo”

La sindaca Andreana Patti ha difeso la scelta dell’Amministrazione, respingendo l’idea che la rimozione delle panchine rappresenti una limitazione della fruizione dello spazio pubblico. “Non si tratta di combattere il degrado togliendo le panchine, ma di rigenerare intere piazze e luoghi che fino ad ora sono stati scenario di attività di microcriminalità e di un atteggiamento di totale insicurezza. La rigenerazione della piazza nasce dall’idea di poterla utilizzare per eventi musicali, come parco giochi e come luogo di aggregazione. Stiamo acquistando giochi per i bambini con l’obiettivo di riportare famiglie e cittadini a vivere una delle piazze più storiche di Marsala, Porta Mazara. Lo faremo successivamente anche nelle contrade e stiamo già lavorando per Strasatti”.

Patti: parole dure e chiare sul PD

Poi la Patti si rivolge al PD: “Ho condiviso la rimozione con la mia Giunta, nella quale, ricordo, c’è anche un assessore di riferimento del PD, Anna Caliò. Forse sarebbe stato il caso che il PD, prima di fare un comunicato contro l’Amministrazione, avesse sentito la propria assessora di riferimento. Il bivacco non è ammesso a nessuno, né agli immigrati né ai marsalesi. Non c’è nessun atteggiamento razzista o la volontà di impedire alle persone di sedersi. Stiamo facendo un’azione di inclusione sociale vera e reale. Il progetto della consulta delle culture, che dovrebbe arrivare in Consiglio comunale, va proprio nella direzione di favorire il dialogo con le diverse comunità presenti in città. Il mio telefono è sempre libero e non mi pare di avere ricevuto nessuna telefonata da parte della segretaria Linda Licari”.