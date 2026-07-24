Mezzo Festival di fuoco: a Mazara torna Biggaspano, pioniere dell’hip hop siculo

Torna la terza edizione del Mezzo Festival, non solo una tre giorni di musica, ma un punto di incontro, un luogo in cui la musica diventa gesto collettivo e il Sud smette di essere margine per farsi centro. Dal 31 luglio al 2 agosto, Mezzo Festival arriva al Giardino dell’Emiro di Mazara del Vallo per un viaggio nella cultura mediterranea, non come eco nostalgica del passato, ma come espressione viva di un mare che unisce storie e popoli. Un luogo dove il Mediterraneo smette di essere periferia d’Europa e torna a essere ciò che è sempre stato: baricentro del mondo. Questo è il Nuovo Mediterraneo.

La Line Up

Ricca la Line Up di quest’anno. Il 2 agosto arriva sul palco del Mezzo Festival Biggaspano. Vi dice niente la Dimora del Padrino? Lo storico gruppo fu fondato nel 1995 da Biggaspano, da 30 anni Pioniere dell’hip hop in Sicilia e padre spirituale di intere generazioni, torna a Mazara del Vallo per scuotere il pubblico del Mezzo Festival. Rap old school su basi boom bap; la sua denuncia sociale racconta il territorio siciliano e la penisola in maniera cinica, con le sue contraddizioni e le sue brutture. Di quest’anno l’uscita più recente, “Diverso Inverso”, realizzato in collaborazione con Doctor Jho. Biggaspano vi aspetta al Giardino dell’Emiro il 2 agosto per fare un po’ di scrusciu! Biglietti.

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