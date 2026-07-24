La rimozione delle panchine in piazza Matteotti non piace al Pd di Marsala: “Scorciatoia punitiva, si valuti il ripristino”

Prime frizioni tra la sindaca Andreana Patti e alcune frange della sua maggioranza. Da ieri, in città, si discute animatamente della rimozione delle panchine in piazza Matteotti, considerato un provvedimento anti-bivacco culturalmente vicino alle posizioni del centrodestra. La segreteria comunale del Circolo del Partito Democratico di Marsala interviene sulla vicenda, esprimendo contrarietà e disappunto.

“Comprendiamo e condividiamo le preoccupazioni degli operatori commerciali e dei residenti della zona, che chiedono giustamente garanzie in merito al rispetto delle regole, alla sicurezza e al decoro – scrivono i democratici marsalesi -. È prioritario garantire che ogni piazza della nostra città sia un luogo sereno, attrattivo e sicuro per le famiglie, i giovani, gli anziani e chiunque lavori nel tessuto economico locale. Tuttavia, riteniamo che la rimozione delle panchine non rappresenti la risposta più efficace né quella più coerente con l’idea di città che proponiamo e che condividiamo con la maggioranza di governo della città. Togliere gli arredi urbani rischia di impoverire la funzione sociale dello spazio pubblico, sottraendo luoghi di sosta informale, riposo e socialità, in particolare per le persone più fragili e per gli anziani. Come Partito Democratico, crediamo che la risposta ai problemi del degrado o dell’uso improprio degli spazi non debba mai coincidere con una contrazione della fruibilità pubblica, bensì con un’opera di rigenerazione partecipata e inclusiva”.

Per la segretaria del Pd Linda Licari “Sradicare l’arredo urbano per evitare il fenomeno del bivacco rappresenta una scorciatoia punitiva e un atto di resa culturale e sociale. La panchina non è un mero oggetto decorativo, ma una vera e propria “macchina sociale intelligente”, un pilastro di quel welfare inclusivo di prossimità che garantisce il diritto fondamentale a vivere lo spazio pubblico. Le panchine di quella piazza non erano destinate esclusivamente ai ragazzi migranti, ma rappresentavano un punto di sosta fondamentale e uno spazio di incontro intergenerazionale per persone anziane, turisti e cittadini in cerca di un po’ d’aria fresca. La convivenza urbana non si costruisce sottraendo servizi, ma moltiplicando la cura e la socialità”.

“Rinnovando il nostro spirito collaborativo nei confronti della Sindaca e dell’intera amministrazione comunale di cui siamo parte – conclude la nota firmata dalla segretaria del Pd – chiediamo di valutare il ripristino delle panchine, integrando la scelta con un progetto complessivo di decoro, cura del verde e programmazione culturale. Far vivere i luoghi comunitari con più servizi, più bellezza e più partecipazione è la scelta migliore per valorizzare le attività commerciali e garantire una Marsala sempre più accogliente e inclusiva”.