Gualazzi sold out alle Cantine Pellegrino di Marsala, magia jazz…

Serata da tutto esaurito il 22 luglio scorso, alle Cantine Pellegrino di Marsala, dove oltre 700 persone hanno assistito al concerto di Raphael Gualazzi e della sua band, ospiti della rassegna “Jazz In Cantina”, organizzata dal Catania Jazz in collaborazione con il Marsala Jazz Festival. Gli spazi suggestivi della storica cantina marsalese si sono trasformati, per una sera, in un’elegante arena jazz a cielo aperto, accogliendo un pubblico numeroso e partecipe che ha decretato il successo dell’appuntamento. Sul palco, Gualazzi ha proposto un repertorio capace di attraversare diversi territori musicali, dal jazz al blues fino al pop d’autore, alternando le sue composizioni più conosciute a momenti di improvvisazione. Elegante e coinvolgente, tra piano e voce, l’artista ha regalato insieme alla sua band circa due ore di musica ed emozioni, passando dai brani più celebri a momenti di maggiore intimità.

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Molto apprezzata anche l’organizzazione della serata e l’ospitalità delle Cantine Pellegrino. La cura dell’accoglienza e la suggestiva bellezza della location hanno contribuito a creare un’atmosfera particolare, aggiungendo un ulteriore elemento di eleganza a un appuntamento già di grande richiamo. “Jazz In Cantina” conferma così la propria vocazione a portare grandi protagonisti della musica jazz all’interno di luoghi simbolo del territorio, creando un connubio tra qualità artistica, patrimonio enologico e cultura. Un modo per valorizzare Marsala anche attraverso esperienze capaci di mettere in dialogo musica e identità del territorio. Il concerto di Raphael Gualazzi si inserisce tra gli appuntamenti di punta della programmazione estiva del Marsala Jazz Festival, che proseguirà nei prossimi giorni con altri eventi di prestigio ospitati in alcune delle più importanti realtà del territorio, tra cui Donnafugata e Cantine Fina.