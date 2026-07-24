Marsala: ex alunne del Garibaldi si ritrovano a 60 anni dalla licenza elementare

Un gruppo di ex compagne di scuola si è ritrovato a distanza di 60 anni dalla licenza elementare. Correva l’anno scolastico 1965/1966 quando le allieve del Garibaldi di via Rubino terminava gli studi lasciando tra i banchi ricordi, amicizie, e soprattutto lei, la guida per ogni piccolo studente: la maestra Giovanna Basile. A 60 anni si sono ritrovate a ricordare quei momenti: Giacoma Agate, Nella Angileri, Giusy Bellafiore, Maria Rosaria Buccellato, Marinella Candela, Maria Rita Casalaina, Anna Cirobisi, Carmen Di Bernardo, Mariella Domingo, Mariella Guercio, Giovanna Ingrassia, Giuseppina La Bara, Marcella La Cavera, Giacoma Li Causi, Carla Lipari, Patrizia Lombardo, Vannella Maggio, Enza Misso, Giuseppina Mortillaro, Clara Pellegrino, Maria Luisa Russo, Gabriella Sala, Giuseppina Savalla, Mirella Trapani, Cilla Venuti.