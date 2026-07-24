Fiera Strasatti: Gerardina Trovato rinuncia per motivi di salute, arriva Manuela Villa

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: alla 74ª Rassegna Meccanico Agricola – ‘A Fera di Strasatti, in programma dal 31 luglio al 4 agosto 2026, non potrà più partecipare la cantautrice siciliana Gerardina Trovato. E’ stata annunciata dalla stessa artista l’impossibilità dell’artista per un problema di salute; una ciste alla gola, dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Per il direttivo della Rassegna Meccanico Agricola e per i direttori artistici Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due), quella notizia ha rappresentato molto più della rinuncia di un’artista. Gerardina Trovato era stato il primo nome scelto per inaugurare la manifestazione.

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L’appuntamento è soltanto rimandato. Appena le sue condizioni lo permetteranno, la comunità sarà pronta ad accoglierla con tutto l’affetto che aveva preparato per lei. Manuela Villa raccoglie il testimone e si esibirà il 31 luglio in Piazza Fiera.