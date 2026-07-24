Carceri, l’allarme del procuratore di Palermo De Lucia “Non sono più sotto il controllo dello Stato”. Replica Nordio “Frasi gravissime”

redazione

Carceri, l’allarme del procuratore di Palermo De Lucia “Non sono più sotto il controllo dello Stato”. Replica Nordio “Frasi gravissime”

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venerdì 24 Luglio 2026 - 23:00

PALERMO (ITALPRESS) – Botta e risposta a distanza tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. “Noi paghiamo il fatto – ha detto De Lucia nel corso di un incontro a Palermo – che le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato”. La situazione carceraria italiana “è complicata, vi è una quantità di persone superiore rispetto a quella che potrebbe contenere una struttura penitenziaria, non abbiamo un adeguato sistema di assistenza ai condannati, molti sono tossicodipendenti e non dovrebbero stare in carcere”. Per De Lucia “le carceri non esplodono soltanto perché i detenuti non vogliono farle esplodere, il controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose per come sono”.
Replica con una nota il Ministro Nordio: “Il Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha perso il controllo di sé stesso. È di una gravità inaudita che un procuratore offenda l’intero Corpo della Polizia penitenziaria, che svolge il proprio dovere con il rischio della vita. Se qualche fenomeno patologico è avvenuto, un magistrato non può estenderlo all’intero territorio nazionale. Non è il modo migliore per creare quell’atmosfera di leale collaborazione che stiamo attuando, con interlocuzioni attente sia con il Procuratore nazionale antimafia, sia con il Csm, sia con l’Anm”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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