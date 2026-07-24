Al Liceo Scientifico di Marsala la premiazione delle Eccellenze e l’inaugurazione del nuovo auditorium

Un momento per onorare l’impegno degli studenti, ma anche per inaugurare il nuovo auditorium della scuola. Come ogni anno, conclusi gli Esami di Maturità, al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” si è tenuta la “Festa delle Eccellenze”, durante la quale è stata effettuata la premiazione degli studenti che hanno conseguito quest’anno la licenza liceale con il punteggio di 100 o 100 e lode, ma anche di coloro che hanno avuto la migliore pagella nella propria classe o che si sono distinti in altri ambiti (sport, teatro, musica) mettendo i propri talenti a disposizione della scuola nel corso dell’ultimo anno.

La manifestazione è iniziata con la benedizione, da parte di don Davide Chirco, del nuovo auditorium finanziato con i fondi europei, che rappresenta un’evoluzione più moderna e funzionale della precedente aula magna. A seguire è intervenuto l’assessore comunale Enrico La Sala, ex studente del Liceo “Ruggieri”, che ha portato i saluti dell’amministrazione Patti. Un altro ex studente dell’istituto, Angelo Torrente, ha presentato un sunto dei suoi studi di biologia marina, presso il CNRS dell’Università di Montpellier. La parte finale del pomeriggio è stata dedicata alla premiazione degli studenti, a cui la dirigente Fiorella Florio ha consegnato una targa, porgendo ai ragazzi e alle ragazze i migliori auguri per la prosecuzione del proprio percorso.