Prevenire rischi da stress termico, la guida per lavoratori e imprese trapanesi

Nell’ambito delle attività di prevenzione e informazione promosse dall’Osservatorio provinciale permanente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero e irregolare, la A.S.P. di Trapani – U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ha predisposto l’allegato l’opuscolo dal titolo “Prevenire il rischio da stress termico – Guida pratica per la tutela dei lavoratori durante le ondate di calore”. L’attuale situazione climatica connessa al verificarsi di ondate di calore e alla persistenza di temperature con valori massimi da elevati a molto elevati ha fatto scaturire esigenze di monitoraggio del rispetto della normativa posta a tutela dei soggetti maggiormente esposti a rischio e, tra questi, dei lavoratori.

La guida costituisce un importante vademecum contenente indicazioni pratiche, semplici ed immediate per datori di lavoro, dirigenti, preposti, medici competenti e lavoratori, affinché il rischio da stress termico venga gestito attraverso una adeguata organizzazione del lavoro, la pianificazione delle attività e la collaborazione di tutte le figure deputate alla prevenzione. I referenti del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Trapani illustreranno i contenuti dell’opuscolo nell’ambito del prossimo incontro dell’Osservatorio, programmato per il 23 luglio, alle ore 15, presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani.