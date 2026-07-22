Quinci annuncia un cambio di rotta per le strade provinciali. Dal 3 agosto senso unico alternato sulla SP21

Il presidente del Libero Consorzio di Trapani Salvatore Quinci ha inviato una nota alla stampa sulla situazione di due importanti vie di collegamento provinciali, la SP20 e la SP21. “La transizione dalla logica dell’emergenza a quella della programmazione nella viabilità provinciale trova riscontri concreti” afferma Quinci, garantendo che adesso ci sono i progetti e le risorse economiche per un’inversione di tendenza rispetto al passato.

“Il Libero Consorzio Comunale – scrive il presidente dell’ente – assume, con maggiore forza e determinazione, la volontà di definire un nuovo sistema viario in linea con le esigenze delle sue comunità. L’Ente sta definendo la sua strategia, che va misurata e commisurata per evitare disagi e difficoltà nella rete viaria di competenza. E’ dunque necessario segnalare che dal 3 al 7 agosto sarà istituito il senso unico alternato nel tratto della SP 21, Trapani – Ragattisi – Marsala, interessato dai lavori di collegamento con la stazione ferroviaria di Birgi. Le opere previste, e che si stanno realizzando, consentiranno di raggiungere più agevolmente l’aeroporto “Vincenzo Florio”, aggiungendo nuovi servizi in linea ed in sintonia con il rilancio dello scalo, che da tempo, ormai, è una garanzia di sviluppo economico e di crescita sociale. Ragioni tecniche, legate alle dinamiche operative della ditta che si è aggiudicata l’intervento, sottolineano l’esigenza di pianificare al meglio il percorso provvisorio ed a senso unico alternato che, comunque, consentirà il transito veicolare”.

In questa nuova fase operativa vanno inserite anche le verifiche che hanno riguardato la SP 20, Trapani-Bonagia-Valderice, dopo i cedimenti del manto stradale. “Le indagini geognostiche – spiega Quinci – hanno confermato la solidità dell’area stradale che oltrepassa il canale di gronda. Sono invece stati riscontrati quattro punti critici che richiedono un ulteriore approfondimento per avere contezza della loro intensità e della loro possibile evoluzione. Gli uffici sono al lavoro per acquisire tutte le informazioni tecniche per programmare un eventuale piano di consolidamento della struttura della SP 20. E’ quindi necessario confermare il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori ai 35 quintali a pieno carico. Si tratta di una condizione provvisoria, sicuramente penalizzante, che deve confrontarsi con le esigenze di sicurezza”.

Il presidente del Libero Consorzio di Trapani, infine, preannuncia che “si sta sviluppando un’ulteriore valutazione che intende recuperare e considerare una precedente progettazione, al centro, negli anni, di un articolato dibattito politico ed economico, per individuare e realizzare un percorso alternativo funzionale alle attività produttive che insistono, soprattutto, sul bacino marmifero di Custonaci. E’ arrivato il momento di tornare a leggere quelle carte per costruire sinergie e condivisione che possano contribuire ad allentare la pressione sulla SP 20 ed a superare i limiti del percorso della SS 187, che diventa l’unica soluzione praticabile nei casi di emergenza. Parlare di infrastrutture significa interrogarsi sul futuro. Ed il nostro territorio ha bisogno di costruire il suo futuro”.