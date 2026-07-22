Al via al Parco Archeologico di Lilibeo la “Summer School in Roman, Late Antique, and Islamic Pottery”

Sono ufficialmente iniziati, al Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, i lavori della “Summer School in Roman, Late Antique, and Islamic Pottery”, una settimana di alta formazione dedicata allo studio della ceramica archeologica, che riunisce studenti da diversi Paesi (Italia, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Belgio,Malta, USA), ricercatori e specialisti provenienti da diverse istituzioni. La Summer School è organizzata dall’Escuela de Estudios Árabes, EEA, CSIC (Angelo Castrorao Barba; Filippo Pisciotta), Università di Leiden (Martina Revello Lami) e l’Università di Aix Marseille, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence (Fabrizio Ducati) in collaborazione con il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala (Anna Occhipinti; Maria Grazia Griffo).

Il programma alterna lezioni teoriche, attività pratiche nei depositi archeologici e visite sul campo, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per approfondire la conoscenza delle produzioni ceramiche di età romana, tardoantica e islamica e delle più recenti metodologie di studio. Oltre agli organizzatori il programma formativo prevede alcune lezioni di specialisti: Enrico Caruso; Marco Correra; Maria Grazia Griffo; Antonella Mandruzzato; Roberto La Rocca; Leonardo Abelli, Maria Vittoria Agosta; Diego Mileto; Roberto Micciché. A tutti i docenti, ai partecipanti e allo staff che contribuiranno al successo di questa intensa settimana di studio, confronto e valorizzazione del patrimonio archeologico di Lilibeo va un sentito ringraziamento.