Il caldo africano verso una tregua: da domani si passa all’allerta arancione

Dopo cinque giorni consecutivi di allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore, la morsa del caldo africano sembra in procinto di dare un po’ di tregua ai siciliani. La Protezione Civile Regionale ha, infatti, diramato il consueto bollettino pomeridiano in cui si prevede, a partire da giovedì 23 luglio, una sensibile diminuzione delle temperature massime, che resteranno – comunque – ancora elevate. Di conseguenza, si passa all’allerta arancione su tutta l’isola, sebbene a Palermo si preveda ancora una giornata da bollino rosso, con oltre 35° percepiti. I venti saranno deboli occidentali o moderati secondo regime di brezza. Da venerdì la diminuzione delle temperature dovrebbe essere più marcata, fino a fine mese. Secondo i meteorologi, dai primi di agosto dovrebbe arrivare una nuova ondata di caldo africano, che interesserà l’Italia per qualche altra settimana.