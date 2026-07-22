International Street Food Erice, torna l’evento più atteso dell’estate

Il Lungomare Dante Alighieri si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi di Ericeventi d’Estate 2026. Per consentire l’allestimento e lo svolgimento in sicurezza dell’International Street Food Erice, il Comandante del IX Settore – Polizia Municipale, dott. Giacomo Ippolito, ha firmato l’Ordinanza n. 258 che dispone il divieto di circolazione e di sosta con rimozione nel tratto compreso tra via Rodolico e via Garraffa, dalle ore 20 di stasera, mercoledì 22 luglio 2026, fino alle ore 24 di domenica 26 luglio (e, comunque, fino a cessate esigenze).

La chiusura consentirà agli organizzatori di trasformare il litorale di San Giuliano in un grande villaggio del gusto che ospiterà moltissimi operatori con lo scopo di far conoscere il cibo di strada, con un’attenzione particolare ai prodotti d’eccellenza del territorio nazionale e internazionale. L’International Street Food, organizzato da Associazione italiana ristoratori di strada (A.I.R.S.) e l’ANCoS aps di Trapani, con il patrocinio del Comune di Erice, è oggi una delle più importanti manifestazioni enogastronomiche itineranti del Paese e richiama ogni anno migliaia di visitatori, contribuendo a rafforzare l’attrattività turistica del territorio. Si ricorda che accanto alla proposta enogastronomica, ogni sera alle ore 22 il programma offrirà spettacoli e intrattenimento: il 23 luglio il concerto dei Neri per Caso, il 24 luglio Black Palace Hip Hop School – I 40 che ballano i 90, il 25 luglio il Summer Party con DJ Vince e DJ Luca Dorigo e, il 26 luglio, la Sunset Experience con Disco 70/80. L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a tenere conto delle modifiche alla viabilità e a utilizzare percorsi alternativi durante il periodo di validità dell’ordinanza, adottata per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza del pubblico.