A Marsala torna lo street basket di Shock Da Ground a Porta Nuova

Fino a domenica 26 luglio, Piazza della Vittoria a Marsala si trasforma in un grande palcoscenico dedicato allo sport, alla musica e all’aggregazione. È in programma la 15ª edizione dello Shock Da Ground, appuntamento che coinvolge giovani, famiglie e visitatori e che si avvale anche del patrocinio del Comune di Marsala. Una manifestazione che, oltre alla dimensione sportiva e ricreativa, punta a produrre positive ricadute sul territorio, sia sotto il profilo turistico che per quanto riguarda la socialità. Marsala è stata inoltre confermata come unica tappa MASTER siciliana del circuito nazionale 3×3, un appuntamento particolarmente importante per gli atleti che puntano alla qualificazione alle finali nazionali organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro e da Mastergroup, in programma a Riccione. Nelle quattro giornate della manifestazione saranno protagonisti alcuni dei più interessanti talenti giovanili del basket siciliano e non solo. Sono 100 le squadre iscritte, con una significativa presenza femminile: ben 25 i team che si contenderanno il campo. Ogni sera, al termine delle sfide di basket, spazio alla musica con live concert e dj set. Sul palco si alterneranno Ruby & Co., Equipe, Beba – l’Imperatrice e Babel Tower, accompagnando le serate di sport con intrattenimento e musica.

Regole sulla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Polizia Municipale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità. Dal 23 al 26 luglio, dalle 16 alle 1 del giorno successivo, e comunque fino alla conclusione delle esigenze organizzative, sarà interdetta la circolazione in Piazza della Vittoria, lungo il Viale Nazario Sauro e nel tratto di Viale Isonzo compreso tra Via Garraffa e Piazza della Vittoria. Previsti anche divieti specifici per i mezzi pesanti lungo l’intero Viale Isonzo, con percorso alternativo sul Lungomare Boeo. I mezzi pesanti provenienti da Via A. Diaz, all’intersezione con Via Sibilla, dovranno proseguire in direzione Lungomare Boeo. Per i veicoli in sosta nell’area sterrata dell’Ente Parco Archeologico sarà consentito l’accesso da Viale Isonzo e, in deroga, l’uscita verso Via Garraffa. Il divieto di sosta con rimozione forzata è in vigore dalle 20 del 21 luglio alle 12 del 27 luglio nell’area di Piazza della Vittoria antistante il Teatro Impero, su entrambi i lati di Viale Nazario Sauro, fatta eccezione per i veicoli degli addetti ai lavori, e nel tratto di Viale Isonzo compreso tra Via Garraffa e Piazza della Vittoria. La società organizzatrice dovrà inoltre garantire, attraverso personale proprio o volontari appositamente incaricati, il presidio dei varchi di accesso e delle aree interessate dall’evento, nel rispetto del piano di sicurezza approvato.