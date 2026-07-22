A Salemi torna il “Welcome Back Tony Scott Jazz Festival”

Salemi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate. Nell’ambito del cartellone “Salemi d’Estate 2026”, torna il Welcome Back Tony Scott Jazz Festival, giunto alla sua XII edizione, in programma il 25 e 26 luglio nello splendido scenario del Castello Normanno-Svevo.

La manifestazione, dedicata alla memoria del grande clarinettista salemitano Tony Scott, rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama jazzistico siciliano, con un cartellone che coniuga artisti affermati e nuove promesse della scena nazionale.

Sabato 25 luglio “Donne Siciliane nel Jazz“

La serata inaugurale sarà dedicata al talento femminile del jazz contemporaneo.

Alle ore 21:30 si esibiranno Simona Trentacoste e Francesco Guaiana. A seguire, alle 22:30, il Sade Mangiaracina Trio, insieme a Marco Bardoscia e Gianluca Brugnano, offrirà al pubblico un concerto ricco di eleganza, ricerca musicale e sonorità contemporanee.

Domenica 26 luglio “Storia del Jazz“

Il secondo appuntamento sarà un viaggio nella tradizione e nell’evoluzione del jazz.

Ad aprire la serata, alle 21:30, saranno i Saihs, vincitori dell’Umbria Jazz Conad Contest 2025, una delle formazioni emergenti più interessanti del panorama nazionale.

Alle 22:30 salirà sul palco il Mario Rusca Trio, con Tony Arco e Riccardo Fioravanti, interpreti di un repertorio che rende omaggio ai grandi maestri della storia del jazz.

Ingresso gratuito all’evento

L’ingresso sarà gratuito, confermando la volontà di rendere la cultura e la musica accessibili a tutti e di offrire un evento di alto profilo artistico all’interno della programmazione estiva della città.

Il Welcome Back Tony Scott Jazz Festival rinnova così il proprio impegno nel valorizzare l’eredità artistica di Tony Scott e nel promuovere Salemi come luogo d’incontro tra cultura, turismo e musica di qualità.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Salemi d’Estate 2026 ed è promossa dal Comune di Salemi, con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana e del main sponsor ENGIE e con la direzione artistica di Monica Shaka. “Il Welcome Back Tony Scott Jazz Festival è uno degli appuntamenti più significativi della nostra estate culturale – dichiarano il sindaco Vito Scalisi e l’assessore al Turismo e Spettacolo Pietro Crimi -. Un evento che rende omaggio a Tony Scott e conferma Salemi come luogo di musica, cultura e valorizzazione del territorio. Siamo felici di offrire alla cittadinanza e ai visitatori due serate di grande jazz, gratuite, nella splendida cornice del Castello Normanno-Svevo“.