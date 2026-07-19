Strage di via D’Amelio, il presidente Quinci: “Borsellino ha indicata la via da seguire”

In occasione dell’anniversario della Strage di via D’Amelio, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha diffuso una nota agli organi di stampa.

“Il doveroso e sentito pellegrinaggio della memoria richiede e ci impone una nuova ed ulteriore riflessione sull’impegno e la volontà di affrontare e contrastare la criminalità organizzata e le mafie. Il ricordo del giudice Paolo Borsellino, della sua scorta e la storia di quel drammatico 19 luglio del 1992, devono essere dinamici, proiettati verso il futuro. La nostra terra continua ad essere condizionata e penalizzata da un sistema culturale ancora più forte e radicato delle violenze e delle sopraffazioni che registriamo in questo tempo difficile e contraddittorio. Di conseguenza la prima sfida rimanda alla sfera personale, alla capacità di ognuno di noi di tracciare una linea di confine: la cittadinanza attiva da coltivare per emarginare la regola del sopruso, le norme da tutelare per contrastare l’illegalità. Alle Istituzioni tocca il compito di preservare e di sostenere una scelta di campo senza reticenze. Certo, si può cadere nella retorica. Ma il rispetto dei diritti e quindi la consapevolezza dei doveri deve trovare un riscontro concreto negli atti, nelle iniziative. Il Libero Consorzio Comunale sta provando a fare la sua parte scegliendo il merito, la competenza, la prospettiva. Elementi fondamentali per la buona amministrazione, che non ha colori politici, ma esprime senso di comunità e difesa degli interessi generali. Il giudice Borsellino, la scorta, e le altre vittime del potere mafioso, hanno prima indicato e poi tracciato una via da seguire. Ora, però, tocca a tutti noi, nessuno escluso. Non abbiamo più alibi. Ci sono gli strumenti, che vanno consolidati, c’è l’esperienza, pagata a caro prezzo, con la vita, di chi ha fatto da apripista. Serve, ed è possibile realizzarlo, un sistema valoriale ed ideale che sia coerente con la memoria che celebriamo“.