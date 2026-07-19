Scrive Aldo Sciacca sul semaforo dello Scorrimento Veloce

Scrivo da cittadino di Marsala, che giornalmente percorre più volte lo scorrimento veloce di Marsala per motivi lavorativi, vorrei porre all’ attenzione del Sindaco di Marsala , dell’ Assessore Vullo e del Comandante della Polizia Municipale della citta Lilybetana che, malgrado siano stati ultimamente spesi soldi per riparare la Galleria di San Filippo e Giacomo, la stessa è sprovvista di impianto di aereazione e continua a funzionare a senso unico alternato, regolato da un semaforo, dove vorrei segnalare che il segnale di Rosso dura tra i 7/8 minuti causando delle file enormi sia di auto che di mezzi pesanti ( che poi percorrendo la galleria provocano uno smog notevole) mentre il verde dura circa 3 minuti. Segnalo altresì che la galleria di San Filippo e Giacomo è sprovvista al proprio interno di estintori (malgrado ci siano i segnali ed i contenitori per gli estintori sono vuoti). Pertanto, chiedo all’ Amministrazione Comunale di Marsala e al Comandante della Polizia Municipale se è possibile che il semaforo che regola il senso unico alternato all’ interno della sopracitata galleria sia regolato in maniera equa e che inoltre vengano collocati all’ interno della stessa galleria gli estintori. Confido nel buonsenso dell’Amministrazione e del Comandante della Polizia Municipale di Marsala.

Cordiali Saluti,

Aldo Sciacca