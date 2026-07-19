Caldo senza fine in Sicilia: anche lunedì ci sarà allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore

Terzo giorno consecutivo di allerta rossa per la Sicilia. Lunedì 20 luglio sarà ancora una giornata segnata da temperature molto elevate, sole cocente e umidità. In ragione di ciò la Protezione Civile Regionale ha disposto l’allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore in tutte le nove province dell’isola. Le città metropolitane di Palermo, Messina e Catania avranno ancora un caldo da bollino rosso, con temperature percepite pari a 40°. Al Nord, invece, dovrebbe cominciare a fare un po’ più fresco.

Per avere temperature più miti al Sud, secondo i meteorologi, si dovrà aspettare ancora qualche giorno, verosimilmente la metà della prossima settimana.

Nel frattempo, gli esperti continuano a raccomandare cautela nell’esposizione ai raggi solari e un’attenzione particolare per le fasce più a rischio della popolazione.