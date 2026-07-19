La sfida del futuro passa da Trapani: energia pulita, mare e territorio

Può la Sicilia trasformare la minaccia del cambiamento climatico nella più grande occasione di sviluppo della sua storia recente? È la domanda che ha attraversato il convegno ospitato a Trapani, dove amministratori pubblici, ricercatori, ambientalisti e rappresentanti delle imprese hanno provato a disegnare un futuro nel quale sicurezza energetica, tutela del paesaggio, salvaguardia del mare e crescita economica non siano obiettivi in conflitto, ma parti dello stesso progetto. Il messaggio emerso dall’incontro è chiaro: la transizione ecologica non può essere soltanto una corsa a installare nuovi impianti per raggiungere gli obiettivi europei. Deve diventare un percorso condiviso, costruito insieme ai territori, fondato sulla ricerca scientifica e capace di produrre benefici concreti per chi quei territori li vive ogni giorno. Non è un caso che proprio Trapani sia stata scelta per ospitare il confronto. Qui il mare, la pesca, il vento e il paesaggio rappresentano insieme identità, economia e prospettive di sviluppo. Ed è proprio da questi elementi che potrebbe nascere una nuova idea di Sicilia.

La Sicilia punta a diventare il polo energetico del Mediterraneo

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, che ha richiamato la necessità di affrontare il tema senza pregiudizi e senza contrapposizioni ideologiche. La crisi climatica e le tensioni internazionali hanno ormai cambiato gli equilibri energetici mondiali e la Sicilia, grazie alle sue caratteristiche geografiche, ha oggi l’opportunità di diventare uno dei principali poli energetici del Mediterraneo. Ma questo obiettivo, ha sottolineato, può essere raggiunto soltanto coinvolgendo i cittadini nelle decisioni e costruendo consenso attraverso il confronto. Un concetto condiviso anche dal presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, che ha insistito sulla necessità di progettare le energie rinnovabili insieme alle comunità locali, agli agricoltori e alle imprese. L’agrivoltaico e l’eolico offshore, secondo questa visione, non devono sottrarre spazio alle attività tradizionali, ma integrarsi con esse, rispettando biodiversità, paesaggio e produzioni agricole. La giornata ha confermato quanto la ricerca scientifica rappresenti ormai un passaggio imprescindibile nelle scelte che riguardano il territorio.

Ricerca scientifica e rinnovabili: sviluppo nel rispetto dell’ambiente

Gli studi condotti dal CNR e dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno infatti evidenziato come sia possibile individuare le aree più idonee allo sviluppo dell’eolico marino senza compromettere gli ecosistemi e le rotte della fauna marina. Una conoscenza che diventa fondamentale per evitare conflitti e rendere sostenibili gli interventi. Anche dal Governo e dalla Regione Siciliana sono arrivati segnali precisi. Il Ministero dell’Ambiente punta con decisione sull’eolico offshore galleggiante, settore destinato a creare una nuova filiera industriale nazionale, mentre la Regione sta definendo una legge sull’energia che accompagnerà la crescita delle rinnovabili attraverso strumenti di pianificazione e procedure più rapide. I numeri raccontano una trasformazione già in corso.

Regione e Governo accelerano sulla transizione energetica

La Sicilia è chiamata a realizzare entro il 2030 oltre dieci gigawatt di nuova potenza da fonti rinnovabili e dispone già di migliaia di megawatt autorizzati o in fase di valutazione. Una crescita che, secondo la Regione, dovrà però tradursi anche in vantaggi economici per cittadini e imprese, evitando che l’Isola diventi soltanto il luogo dove produrre energia destinata altrove. Non sono mancate le riflessioni del mondo ambientalista e di quello imprenditoriale. Da una parte l’appello a proteggere un Mediterraneo sempre più fragile di fronte agli effetti del cambiamento climatico, dall’altra la convinzione che l’eolico offshore possa rappresentare una delle grandi opportunità industriali dei prossimi decenni, purché accompagnato da trasparenza, monitoraggi continui e confronto con i territori.

Una sfida che unisce ambiente, economia e territori

Più che un semplice convegno, quello di Trapani è stato il tentativo di costruire un metodo. La convinzione condivisa è che la transizione ecologica non possa essere calata dall’alto né alimentare nuove contrapposizioni. Per funzionare deve nascere dalla partecipazione, dalla conoscenza e dalla fiducia reciproca. Per la Sicilia la partita è tutt’altro che marginale. L’Isola possiede sole, vento, mare e competenze scientifiche che potrebbero farne uno dei principali laboratori europei della green e della blue economy. La vera sfida, adesso, sarà dimostrare che sviluppo economico, tutela dell’ambiente e benessere delle comunità possono davvero procedere nella stessa direzione.