A Mazara Giuseppe Dolores presenta il suo nuovo romanzo sul mare

Lunedì 20 luglio, alle ore 19, il Marea Beach Club di Mazara del Vallo ospiterà la presentazione di “La ragazza seduta sulla panchina”, il nuovo romanzo di Giuseppe Dolores pubblicato da Multiverso Edizioni. L’appuntamento si svolgerà nella suggestiva cornice del lungomare Mazzini, all’interno della rassegna “Coordinate Letterarie – Letture, autori e relax in riva al mare”, che coniuga il piacere della lettura con l’atmosfera del litorale mazarese. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Filippo Siracusa, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi e delle sfumature psicologiche dell’opera. Il romanzo si sviluppa attraverso simbolismi e allegorie, ponendo al centro due figure femminili contrapposte: l’eterna fanciulla raffigurata in un dipinto e la donna reale. A dare voce ai personaggi saranno le letture interpretate da Virgilia Bello.

La serata è organizzata con la collaborazione della Libreria Il Colombre e si inserisce in un ampio percorso di promozione della lettura sostenuto dal Patto per la Lettura di Mazara del Vallo, dal Centro per il Libro e la Lettura e dal riconoscimento “Città che legge 2026”. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio della CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome, nell’ambito del Progetto Cultura. A sostenere l’evento anche EPar, Rotary Club Mazara del Vallo, Movimento Centro, Rosario Barbera Unipol e i media partner RCV Radio Network e Tele8 Web TV. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di letteratura che desiderano incontrare l’autore e approfondire un’opera che promette di accompagnare i lettori in un viaggio tra introspezione, memoria e realtà.